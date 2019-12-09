Месси и Пике пропустят матч с «Интером» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
09 декабря 2019 18:25ФутболГичунцев Артур

Месси и Пике пропустят матч с «Интером»

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Капитан и форвард «Барселоны» Лионель Месси не вошел в заявку команды на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против миланского «Интера».

Также встречу пропустит испанский защитник Жерар Пике. Судя по всему, тренерский штаб решил предоставить выходной обоим игрокам.

Полная заявка каталонцев выглядит так:

Вратари: тер Штеген, Нету, Пенья;

Защитники: Фирпо, Лангле, Ваге, Тодибо, Умтити, Араухо, Морер;

Полузащитники: Ракитич, Аленья, де Йонг, Пуч, Видаль;

Нападающие: Гризманн, Перес, Суарес, Дембеле, Фати.

Добавим, что матч состоится 10 декабря и пройдет на домашней арене миланского клуба.

Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Карен Хачанов: В матче «Зенит» – «Спартак» все было на уровне АПЛ Медведев – лучший теннисист 2019 года в России Жерар Пике об обновленном формате Кубке Дэвиса: Нам нужно поработать над графиком
Гражданское общество на пустых трибунах? Болельщики продемонстрировали способность к решительным и совместным действиям. Как это произошло и что может за этим последовать? 08.12.2019 01:15 Футбол Яременко Николай
Сергей Шахрай: Трусова в произвольной может «привезти» всем 20 баллов и выиграть Наш обозреватель Сергей Шахрай – о главных событиях второго дня финала Гран-при в Турине. 07.12.2019 15:30 Фигурное катание Волохов Юрий
Овечкину можно возвращаться в «Динамо»? Второй матч кряду российский дуэт форвардов «Вашингона» Ови + Кузи откатал вхолостую. 05.12.2019 10:33 Хоккей Славин Виталий
Еще по теме:
Главный тренер «Рейнджерс»: Мы знали, что Георгиев очень хороший вратарь Сергей Бобровский: Я чувствовал себя замечательно Георгиев признан первой звездой дня в НХЛ
И мажем, и буксуем… Россия – в шаге от пьедестала Несмотря на проблемы на первых этапах, сборная России стала четвертой в мужской эстафете. 07.12.2019 21:45 Биатлон Волохов Юрий
Канадец вернул России Ничушкина. Спасибо, Джо Российский форвард «Колорадо» в меньшинстве обокрал на своей синей линии двух игроков «Торонто», пулей пролетел через всю площадку и забил третий гол в сезоне, оказавшийся победным – 3:1. 05.12.2019 17:32 Хоккей
Анастасия Мишина и Александр Галлямов: Когда что-то не получается, просто дуемся друг на друга Российская пара, первый сезон выступающая на взрослом уровне, заняла третье место в финале Гран-при. 09.12.2019 15:28 Фигурное катание Киреева Ксения
Рублев – бесценен. Россия повела в матче с Испанией и почти обеспечила выход в плей-офф Андрей Рублев в сложнейшем матче, на тай-брейке третьей партии, вырвал победу у 9-й ракетки планеты Роберто Баутиста-Агута. И почти гарантировал нашей команде путевку в четвертьфинал. 19.11.2019 23:00 Теннис Мысин Николай
Сергей Кузьмин: Руис распустил себя. Лишний вес сыграл роковую роль Российский тяжеловес Сергей Кузьмин поделился впечатлениями о боях Энтони Джошуа и Энди Руиса, а также Александра Поветкина и Майкла Хантера. 08.12.2019 09:00 Бокс Усачев Владислав
С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
Новости
18:25 Футбол Месси и Пике пропустят матч с «Интером»
18:21 Футбол Клубы с посещаемостью более 50 процентов будут получать дополнительные средства от РПЛ
17:27 Хоккей «Куньлунь Ред Стар» победил в гостях «Амур» в регулярном чемпионате КХЛ
17:20 Олимпиада МОК: Олимпийское движение поддержало решение исполкома WADA
17:15 Футбол Алекс Крал: Я очень рад тому, что нахожусь в «Спартаке»
17:12 Олимпиада Маргарита Пахноцкая: Списка из 145 имен в РУСАДА пока нет
17:06 Олимпиада Глава комитета по соответствию WADA: У нас есть список всех подозрительных российских спортсменов
16:56 Футбол Николай Наумов – о высказывании Гинера: Он бывает иногда резок, но его можно понять
16:55 Олимпиада Депутат Госдумы: Решение исполкома WADA необоснованное, нет никаких доказательств
16:50 Футбол Иванов получил отрицательную оценку за матч «Арсенал» – «Локомотив»
16:43 Футбол Британский журналист: Россия не сможет выступить на ЧМ-2022 под своим флагом
16:34 Футбол Слуцкий опубликовал шутливое видео о своей работе в «Витессе»
16:18 Олимпиада Представитель WADA: Решение не распространяется на региональные соревнования
16:15 Олимпиада Юрий Ганус: Хватит кошмарить наш спорт!
16:03 Олимпиада Василий Титов: Решения WADA слишком предвзяты и политизированы
15:39 Олимпиада Лариса Ильченко – о решении WADA: Мы можем только сожалеть и разводить руками
15:26 Олимпиада Вице-президент WADA: Жду от русских извинений за всю боль, которую они причинили спортсменам
15:25 Биатлон Олле Далин – об отстранении России: Мы будем придерживаться решений WADA
15:23 Шахматы Андрей Филатов: Все международные соревнования ФИДЕ в России пройдут в намеченные ранее сроки
15:10 Олимпиада Мария Ласицкене – об отстранении России: Произошедшее сегодня – позор
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
«В основном — Китай». Почему медтехнику для российских больниц покупают за рубежом
Будет ли дело? Астраханские рэперы накреативили скандальный коллаж с Родиной-матерью
Город55 подготовил новую перепись самых влиятельных людей Омской области
Жителям Оренбурга «положили» под новогоднюю елку опасную лестницу-убийцу
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
Нурмагомедов в апреле проведет бой с Фергюсоном
Это война. Болельщики «Спартака» оскорбляют Дзюбу перед встречей в Питере
WADA может ввести серьезные санкции в отношении российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика