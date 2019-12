Месси и Пике пропустят матч с «Интером»

Капитан и форвард «Барселоны» Лионель Месси не вошел в заявку команды на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против миланского «Интера».

Также встречу пропустит испанский защитник Жерар Пике. Судя по всему, тренерский штаб решил предоставить выходной обоим игрокам.

Полная заявка каталонцев выглядит так:

Вратари: тер Штеген, Нету, Пенья;

Защитники: Фирпо, Лангле, Ваге, Тодибо, Умтити, Араухо, Морер;

Полузащитники: Ракитич, Аленья, де Йонг, Пуч, Видаль;

Нападающие: Гризманн, Перес, Суарес, Дембеле, Фати.

Добавим, что матч состоится 10 декабря и пройдет на домашней арене миланского клуба.

The 2️⃣0️⃣ summoned for the trip to Milan! pic.twitter.com/CD2OmOf8Ij