«Локомотив» прилетел в Мадрид без Гилерме Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Новости СМИ2 Судя по всему, голкипер московского «Локомотива» Марино Гилерме не сыграет против «Атлетико» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Накануне, 9 декабря российский клуб прилетел в Мадрид без бразильского футболиста. Полная заявка команды Юрия Семина выглядит так: Вратари: Медведев, Коченков. Защитники: Живоглядов, Кверквелия, Чорлука, Хеведес, Рыбус, Мурило, Идову, Магкеев. Полузащитники: Коломейцев, Крыховяк, Рыбчинский, Дорофеев, Тугарев, Ал.Миранчук, Ан.Миранчук, Куликов. Нападающие: Смолов, Эдер, Жемалетдинов. Напомним, «Атлетико» и «Локомотив» сыграют 11 декабря. Встреча стартует в 23.00 мск.