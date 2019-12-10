Бруну Лаже: По сути, «Зенит» играет в четыре форварда «Бенфика» примет «Зенит» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Главный тренер «Бенфики» Бруну Лаже высказался о «Зените», с которым его команда сыграет в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Зенит» – команда с интересной игрой в атаке, – приводит «Р-Спорт» слова португальца. – По сути, там четыре форварда. Они хороши в верховой борьбе, оказывают давление на крайних защитников. Быстро меняются местами. Это чрезвычайно сильный соперник, сыгранный коллектив».

Напомним, перед заключительным туром «Зенит» набрал семь очков и занимает второе место. При этом если занимающий третье место «Лион», у которого также семь очков, обыграет «РБ Лейпциг», «Зенит» точно не попадет в плей-офф, даже выиграв в Лиссабоне.

Матч «Бенфика» – «Зенит» пройдет 10 декабря на «Эштадиу да Луш». Начало игры – 23:00 (мск).