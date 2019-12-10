Жоау Мариу: Предпочел бы остаться в «Локомотиве», чем вернуться в «Интер» Португалец выступает за «Локомотив» на правах аренды.

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу заявил, что хотел бы остаться в составе вице-чемпионов России по окончании срока аренды из «Интера».

«Честно, я бы выбрал «Локомотив», – приводит Sport24.ru слова 26-летнего португальца. – Мне нравится клуб, город. Поэтому – да, я бы предпочел остаться здесь, чем вернуться в «Интер». Надеюсь, «Локомотив» сможет выкупить меня, мы сядем и обо всем договоримся».

Напомним, «Локомотив» арендовал Жоау Мариу у «Интера» 27 августа. В 12 матчах сезона центральный полузащитник забил один гол и сделал четыре результативные передачи.

Отметим, что у «Локомотива» есть опция выкупа игрока, контракт которого с «нерадзурри» рассчитан до 2022 года.