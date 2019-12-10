Жоау Мариу: В Европе Миранчуку придется работать гораздо больше, чем сейчас На полузащитника «Локомотива» претендует «Ювентус».

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу высказался о возможном переходе его партнера Алексея Миранчука в «Ювентус».

«Нужно понимать, что в той же Италии очень специфичный чемпионат, где все построено на тактике и физике, – приводит Sport24.ru слова 26-летнего португальца. – Алексей достаточно техничен и мог бы играть не только в Италии, но и в Испании и, например, в Англии.

Да, если есть варианты из Европы, можно уехать, но нужно осознавать: это сложно и придется много работать. Гораздо больше, чем сейчас».

Напомним, права на Жоау Мариу, который выступает за «Локомотив» на правах аренды, принадлежат «Интеру». В серии A он провел 64 матча, в которых забил четыре гола и сделал 11 результативных передач. Также Жоау Мариу выступал за «Спортинг» (Лиссабон) и «Вест Хэм».

Ранее сообщалось, что «Ювентус» обсуждает возможный трансфер Миранчука с представителями игрока.