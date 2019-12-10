Роман Павлюченко: Неважно, с кем играть товарищеские матчи Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко – о соперниках национальной команды в товарищеских матчах в рамках подготовки к чемпионату Европы 2020 года.

- Неважно, с кем играть товарищеские матчи. Я не считаю, что нам достались слабые сборные, Молдавия является очень крепкой командой, попробуйте ее обыграть, сейчас с Андоррой все мучаются. Это будут тренировочные игры, не ставится же цель из кожи вон вылезти, чтобы обыграть соперника в товарищеских матчах.

Мы говорим о подготовке, нам не нужно сейчас проводить матчи со сборными Испании, Франции. Мы их увидим на чемпионате Европы, если все хорошо будет складываться, то встретимся с ними в полуфинале, финале. Задачи-то стоят максимальные, даже Станислав Черчесов говорил, что конечная цель - победа на чемпионате Европы, - цитирует Павлюченко ТАСС.

Ранее стало известно, что в преддверии чемпионата Европы сборная России проведет контрольные матчи со сборными Швеции, Молдавии, Польши и Сербии.