«Спартак» готов отпустить Джано и покрыть игроку разницу в зарплате в другом клубе Контракт полузащитника истекает в 2021 году.

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Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе может покинуть команду в зимнее трансферное окно, сообщает «БИЗНЕС Online».

Главный тренер красно-белых Доменико Тедеско сообщил 27-летнему игроку сборной Грузии о том, что ему будет трудно пробиться в основной состав.

Отметим, что контракт Джано со «Спартаком» рассчитан до 2021 года. В клубе готовы отпустить полузащитника бесплатно и покрыть разницу зарплаты до декабря следующего года.

Ананидзе выступает за «Спартак» с 2009 года. В нынешнем сезоне он провел десять матчей во всех турнирах и сделал одну результативную передачу. Всего на его счету 146 матчей за команду 16 голов и 17 результативных передач.