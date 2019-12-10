Совет директоров «Крыльев Советов» не рассматривал увольнение Божовича Самарский клуб не побеждал в РПЛ в шести матчах кряду.

Сегодня состоялся совет директоров футбольного клуба «Крылья Советов». Спортивный директор самарцев Геннадий Голубин заявил, что руководство «Крыльев» не поднимало вопрос увольнения главного тренера Миодрага Божовича.

«Сегодняшний совет директоров был формальностью, – цитирует Голубина Sport24.ru. – Никаких глобальных решений не принималось. Разрыв контракта с Божовичем на этом совете директоров не рассматривался».

Проигрышная серия в «Крыльев Советов» в РПЛ длится четыре тура, а безвыигрышная – шесть. Прошлый раз самарцы побеждали в чемпионате России 20 октября, одолев на выезде «Оренбург» со счетом 1:0.

Божович работает с самарской командой с октября 2018 года. В нынешнем сезоне «Крылья Советов» в 19 турах набрали лишь 18 очков и занимают предпоследнее 15-е место в таблице.