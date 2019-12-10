Полузащитника «Лацио» обокрали во время матча против «Ювентуса» Милинкович-Савич понес ущерб в размере 100 тысяч евро.

Во время матча 15-го тура «Лацио» – «Ювентус» в пригороде Рима Формелло был обворован дом сербского полузащитника римского клуба Сергея Милинковича-Савича.

Как сообщает Sky Sport Italia, воры унесли с собой пять дорогих швейцарских часов и небольшую сумму наличных. Общий ущерб составил около 100 тысяч евро.

В матче «Лацио» – «Ювентус» Милинкович-Савич стал автором победного гола римского клуба. Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу «Лацио».

Серб выступает за римлян с 2015 года. В нынешнем сезоне на его счету три гола и пять результативных передач в 15 матчах чемпионата Италии.