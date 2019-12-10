Президент «Барселоны» – о возвращении Гвардиолы: Дверь для него всегда открыта Специалист работал с каталонским клубом в период с 2008 по 2012 год.

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Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу высказался о возможном возвращении на тренерский мостик испанского специалиста Хосепа Гвардиолы, который ныне работает у руля «Манчестер Сити».

«Его возвращение от меня не зависит. Хосеп ведь сам решил уйти, но дверь для него открыта всегда», – цитирует функционера La Repubblica.

Ранее сообщалось, что Гвардиола готов покинуть английский клуб. По слухам, в его услугах заинтересованы «Ювентус» и «Бавария».