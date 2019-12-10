Президент «Барселоны» – о возвращении Гвардиолы: Дверь для него всегда открыта - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
10 декабря 2019 19:56ФутболГичунцев Артур

Президент «Барселоны» – о возвращении Гвардиолы: Дверь для него всегда открыта

Специалист работал с каталонским клубом в период с 2008 по 2012 год.

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу высказался о возможном возвращении на тренерский мостик испанского специалиста Хосепа Гвардиолы, который ныне работает у руля «Манчестер Сити».

«Его возвращение от меня не зависит. Хосеп ведь сам решил уйти, но дверь для него открыта всегда», – цитирует функционера La Repubblica.

Ранее сообщалось, что Гвардиола готов покинуть английский клуб. По слухам, в его услугах заинтересованы «Ювентус» и «Бавария».

С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Карен Хачанов: В матче «Зенит» – «Спартак» все было на уровне АПЛ Медведев – лучший теннисист 2019 года в России Медведев остался пятым в обновленном рейтинге АТР
Лариса, это – пять. Лариса Куклина – пятая в индивидуальной гонке Лариса Куклина впервые в карьере попала в топ-10 на этапе Кубка мира. В шведском Эстерсунде она с двумя промахами показала пятый результат в индивидуальной гонке. 05.12.2019 21:20 Биатлон Мысин Николай
Охота на «Витязя». Поветкин встретится с Хантером Российский тяжеловес Александр Поветкин 7 декабря проведет бой против американца Майкла Хантера, который в последнем поединке победил другого россиянина Сергея Кузьмина. 06.12.2019 18:16 Бокс
Опять даем всем фору в минуту с лишним. В женской эстафете Россия – только пятая Завершен стартовый этап Кубка мира в Эстерсунде. В его последней гонке четверка российских биатлонисток финишировала на пятом месте. 08.12.2019 19:15 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
Анатолий Хованцев: Будет несправедливо отстранить всю нашу молодую команду Мартен Фуркад: Думаю, Россию накажут, из-за нее я потерял несколько медалей Виталий Норицын: Миронова побежала отыгрывать, и это сыграло с ней злую шутку
«Я должен голым бегать и орать «Ура». Горячее московское дерби Несмотря на небольшое количество шайб, матч был непростым. 04.12.2019 22:49 Хоккей Кузютина Елена
Сергей Тарасов: Елисеев стал увереннее себя чувствовать. Это даже видно по его интервью Олимпийский чемпион Сергей Тарасов подвел итоги двух индивидуальных гонок на этапе Кубка мира в Эстерсунде. 06.12.2019 18:51 Биатлон Волохов Юрий
Дуглас Сантос: Цель «Зенита» – финал Лиги чемпионов В решающем матче против «Бенфики» оборона «Зенита» предстанет в необычном виде – из-за дисквалификации Ярослава Ракицкого и травмы Юрия Жиркова. Один из основных защитников питерцев поделился ожиданиями от игры. 09.12.2019 22:48 Футбол Сергеев Иван
Медведев – лучший по победам. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 04.12.2019 10:30 Теннис Мысин Николай
Без Медведева, но с надеждой на титул. Что ждать от Кубка Дэвиса в новом формате Сегодня в Мадриде стартует финальный турнир Кубка Дэвиса – первый в истории в обновленном формате. 18.11.2019 08:30 Теннис Мысин Николай
Георгиев в порядке, можно звать Шестеркина. «Рейнджерс» взяли в Лас-Вегасе убедительный реванш «Рейнджерс» взяли в Лас-Вегасе убедительный реванш (5:0) у «Золотых рыцарей», которым в одну калитку уступили на прошлой неделе в Нью-Йорке (1:4) с Хенриком Лундквистом в воротах. 09.12.2019 14:12 Хоккей Славин Виталий
Новости
20:23 Футбол Червиченко о Сычеве: Думал, что он закончил играть лет пять назад
20:18 Панарин пообещал разобраться с российскими журналистами
20:12 Хоккей «Даллас» уволил своего главного тренера
19:56 Футбол Президент «Барселоны» – о возвращении Гвардиолы: Дверь для него всегда открыта
19:56 Футбол «Зенит» проиграл «Бенфике» в Юношеской лиге УЕФА
19:43 Футбол Полузащитника «Лацио» обокрали во время матча против «Ювентуса»
19:29 ММА Холлоуэй все еще хочет сразиться с Нурмагомедовым
19:20 Футбол Александр Кержаков – о матче с «Бенфикой»: Не все в наших руках. Это очень плохо
19:13 Футбол Совет директоров «Крыльев Советов» не рассматривал увольнение Божовича
19:08 Футбол «Краснодар» и ЦСКА узнали судей на заключительные матчи в группе Лиги чемпионов
18:55 Футбол Тренер «Байера» надеется на помощь «Локомотива»
18:51 Футбол Михаил Кержаков: Пока об отдыхе даже не думаем
18:47 Теннис Возняцки в своем прощального матче сыграет против Серены Уильямс
18:47 Футбол «Крылья Советов» проведут два сбора в Турции и один – в Испании
18:41 Фигурное катание Аделина Сотникова: Несмотря ни на что, мы должны бороться до конца
18:37 Футбол «Арсенал» может нанять Анчелотти
18:33 Футбол «Ахмат» проведет три сбора в Турции
18:33 Футбол Бышовец считает, что Сычев сможет добиться успехов в роли тренера
18:19 Волейбол Гамова о санкциях WADA: Принять и понять такое решение невозможно
18:16 Хоккей Феоктистов расторг контракт с минским «Динамо»
Масштаб личности Юрия Лужкова в воспоминаниях современников
Белгородцы нарушают закон при сборе валежника в лесах
Обстановка будет напряжённой. Циклон обрушит на Приморье метель
Радий Хабиров на встрече с СПЧ: Тему АУЕ выжигать, проблемы людей решать
Это системная ошибка: что говорят родители инвалидов о трагедии в Можге
«Спартак» заплатит 100 тысяч рублей за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
Газзаев прокомментировал призыв главы USADA по отстранению РФ от ОИ-2020
Названы претенденты на звание лучшего молодого игрока года в РПЛ
Это война. Болельщики «Спартака» оскорбляют Дзюбу перед встречей в Питере
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика