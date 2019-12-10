Президент «Барселоны» – о возвращении Гвардиолы: Дверь для него всегда открыта

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу высказался о возможном возвращении на тренерский мостик испанского специалиста Хосепа Гвардиолы, который ныне работает у руля «Манчестер Сити».
«Его возвращение от меня не зависит. Хосеп ведь сам решил уйти, но дверь для него открыта всегда», – цитирует функционера La Repubblica.
Ранее сообщалось, что Гвардиола готов покинуть английский клуб. По слухам, в его услугах заинтересованы «Ювентус» и «Бавария».
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