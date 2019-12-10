Пресс-служба «Спартака» сообщила об итогах заседания совета директоров В московском клубе обсудили результаты осенней части нынешнего сезона.

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Сегодня состоялось заседание совета директоров московского «Спартак».

Члены совета директоров вместе с главным тренером Доменико Тедеско обсудили выступления основной команды клуба в осенней части сезона, а также поговорили о выступлениях «Спартака-2», молодежного состава и результатах работы Академии имени Федора Черенкова. Были утверждены сроки и места проведения зимних сборов, а вот ждать в ближайшее время масштабной работы на трансферном рынке от «Спартака» не стоит.

«Совет директоров отметил, что после масштабного обновления команды, проведенного в течение 2019 года, комплектование состава на данном этапе завершено, – так сказано в сообщении на официальном сайте «Спартака». – Был утвержден план зимних сборов. С 13 по 24 января основа будет тренироваться в Абу-Даби (ОАЭ), после чего с 28 января по 9 февраля примет участие в товарищеском турнире в Дохе (Катар). Завершающий этап подготовки к весенней части сезона пройдет в Сочи с 12 по 17 февраля.

Кроме того, совет директоров признал положительными итоги работы Академии имени Ф. Ф.Черенкова и молодежной команды под руководством Алексея Лунина. Результаты, которые демонстрирует «Спартак-2» в текущем розыгрыше ФНЛ, напротив, вызвали обеспокоенность. В весенней части сезона их необходимо улучшить, чтобы команда смогла сохранить прописку в лиге».

«Спартак» ушел на зимний перерыв, занимая десятое место в РПЛ. В 19 турах команда набрала 22 очка.

В ФНЛ «Спартак-2» занимает 16-ю позицию, имея 25 очков после 25 матчей.