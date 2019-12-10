Кейн не сыграет против «Баварии» «Тоттенхэм» обеспечил себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Официальный сайт лондонского «Тоттенхэма» сообщил, что главный тренер команды Жозе Моуриньо не взял на матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии» сразу нескольких основных игроков.

Помимо Гарри Кейна, игру в Мюнхене пропустят Деле Алли, Ян Вертонген и Серж Орье.

Данное решение можно объяснить тем обстоятельством, что команда уже смогла гарантировать себе выход в плей-офф турнира со второго места – «Бавария» опережает «шпор» на пять очков.

Вместе с тем продолжают восстанавливаться от повреждений вратари Мишель Ворм и Уго Льорис, защитник Бэн Дэвис и полузащитники Эрик Ламела и Танги Ндомбеле.

Отметим, что матч состоится завтра в 23.00 по московскому времени.