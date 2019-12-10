Источник: Спаллетти отказался от работы с «Наполи»

Бывший наставник миланского «Интера» Лучано Спаллетти провел переговоры с руководством «Наполи». Согласно источнику, специалист ответил отказом.
Отмечается, что причиной тому послужил контракт Спаллетти с «нерадзурри», который в силе до лета 2021 года. Напомним, экс-тренер «Зенита» был уволен из «Интера», но договорился, что будет получать по 5 млн евро за сезон до окончания соглашения.
Таким образом, стороны избежали процедуры досрочного расторжения контракта, из-за чего «Интеру» пришлось бы выплатить специалисту внушительную сумму.
Сообщается, что «Наполи» пытался пригласить Спаллетти на место итальянца Карло Анчелотти, которым недоволен президент клуба Аурелио Де Лаурентис.
Добавим, что на данный момент его команда занимает 7-е место в таблице, набрав 21 очко.
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