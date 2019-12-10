Зинедин Зидан: Не думаю, что Азару нужна операция Тренер «Реала» дал пресс-конференцию перед игрой Лиги чемпионов.

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Завтра 11 декабря «Реал» сыграет в Бельгии с «Брюгге» в заключительном матче группового турнира Лиги чемпионов. Поскольку Королевский клуб досрочно гарантировал себя выход в 1/8 финала и не имеет никаких турнирных задач, вопросы журналистов на пресс-конференции Зинедина Зидана были в основном касались текущих проблем мадридской команды.

В частности, тренера попросили рассказать о состоянии здоровья Эдена Азара, который из-за травмы лодыжки в Брюгге даже не приехал, сообщает Marca.

«Повреждение Азара оказалось более серьезным, чем казалось поначалу, – отметил Зидан. – Однако я не думаю, что ему понадобится операция. Мы держим ситуацию под контролем. Сначала говорил о том, что он пропустит одну неделю, потом – что две, но я бы сказал, что важно сохранять терпение. Думаю, скоро мы увидим Эдена на поле.

Так или иначе «Брюгге» нам все равно нужно обыграть. Дело не только в призовых деньгах, но и в необходимости сохранить хорошую форму. Это все равно матч Лиги чемпионов, а не товарищеская игра. Всегда есть то, ради чего стоит сражаться. Например, твоя гордость. В то же время завтра получат возможность показать себя те, кто получает меньше игрового времени.

О матче против «Барселоны» я говорить не хочу. Меня интересует только ближайшая игра. Боюсь ли я «Камп Ноу»? Мне никогда не было страшно ни на одном футбольном стадионе мира».

Матч «Брюгге» – «Реал» состоится завтра 11 декабря. 15 декабря «Реал» проведет выездной матч чемпионата против «Валенсии», а 18-го встретится с «Барселоной» на «Камп Ноу» в перенесенной игре десятого тура. Изначально два испанских гранда должны были сыграть в конце октябре, но игру решили провести в середине декабря из-за беспорядков в Барселоне.

Эден Азар из-за травмы не играл с 23 ноября. В нынешнем сезоне бельгиец во всех турнирах сыграл за «Реал» 13 матчей, отметившись одним голом и четырьмя результативными передачами.