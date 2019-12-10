Карло Анчелотти: Сам я в отставку не подам - Советский спорт
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10 декабря 2019 23:47ФутболШарафудинов Виктор

Карло Анчелотти: Сам я в отставку не подам

Тренер «Наполи» прокомментировал разговоры о возможном уходе из клуба.

Сегодня «Наполи» разгромил «Генк» со счетом 4:0 в Лиге чемпионов и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. Несмотря на этот успех, всех в Италии по-прежнему интересует, останется ли Карло Анчелотти в неаполитанском клубе или нет.

Тренер сказал, что по своей воле не уйдет, но не все зависит от него лично.

«Я по-прежнему не собираюсь подавать в отставку, – заявил Анчелотти в интервью Sky Sport Italia. – Завтра у меня встреча с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом. Встретимся, поговорим, будет видно. О его контактах с другими тренерами я не знаю ничего, ведь я сосредоточенно готовился к игре против «Генка». Я никогда в своей жизни не подавал в отставку. «Наполи» способен играть хорошо, и в Лиге чемпионов мы это доказали».

Победой над «Генком» неаполитанцы прервали 9-матчевую безвыигрышную серию (с учетом всех турниров).

Ранее итальянские СМИ неоднократно сообщали, что на нынешней неделе новым тренером «Наполи» станет Дженнаро Гаттузо, в прошлом сезоне работавший с «Миланом», а Анчелотти будет уволен.

В 16-м туре серии А 14 декабря «Наполи» на своем поле сыграет с «Пармой».

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