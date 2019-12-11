Алексей Сутормин: Проиграли, и нет слов

В шестом туре Лиги чемпионов «Зенит» проиграл в гостях у «Бенфики» с результатом 0:3 и вылетел из еврокубков. Питерцев мог спасти «РБ Лейпциг», который в гостях выигрывал у «Лиона» 2:0. В случае победы немецкого клуба чемпион России пробился бы в 1/8 финала, но игра во Франции завершилась вничью 2:2, и «Зенит» финишировал на последнем месте группы G, уступив третью строчку «Бенфике» по личным встречам.
После матча в Лиссабоне свой комментарий дал полузащитник питерцев Алексей Сутормин.
«Мы не смотрели, как развивается параллельный матч, – сказал Сутормин в эфире «Матч ТВ». – Вышли после перерыва, пропустили, потом удаление, пенальти. Наверное, это стало отправной точкой. Потом было уже тяжело переломить ход встречи. «Бенфика» хорошо контролировала мяч, ещё и автогол был. Проиграли, и нет слов. Надо было забить, переломить ход игры, но не получилось».
«РБ Лейпциг» и «Лион» сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Бенфика» сыграет в 1/16 финала Лиги Европы. «Зенит» завершил свои выступления в еврокубках.
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