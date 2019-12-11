Альберт Селадес: Мы как следует насладимся этим успехом «Валенсия» заняла первое место в группе Н Лиги чемпионов.

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Главный тренер «Валенсии» Альберт Селадес поделился эмоциями после победы над амстердамским «Аяксом» в групповом этапе Лиги чемпионов (1:0).

«Мы играли против очень хорошей команды, которая провела великолепный прошлый сезон. Мы знали, что у нас будут шансы и воспользовались ими. Во втором тайме «Аякс» имел игровое преимущество, но у них не было верных моментов. Первое место в группе - потрясающее достижение. Это счастливый день. Мы как следует насладимся этим успехом», - цитирует Селадеса пресс-служба УЕФА.

Напомним, в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов «Валенсия» в гостях обыграла «Аякс» со счетом 1:0. Эта победа позволила подопечным Селадеса выиграть группу Н, набрав 11 очков.

Второе место в квартете занял «Челси». Лондонцы также набрали 11 очков, но уступили испанцам по дополнительным показателям.

«Аякс» заработал 10 очков, занял третье место в группе и весной сыграет в Лиге Европы.