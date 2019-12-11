Петр Зелиньски: Команда всегда за Анчелотти, но мы ничего не решаем «Наполи» уволил главного тренера после поражения от «Генка».

Полузащитник «Наполи» Петр Зелиньски после матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Генком» (4:0) поддержал главного тренера Карло Анчелотти, спустя несколько часов отправленного в отставку.

«Мы рады, что провели великолепную игру, – приводит Calciomercato.com слова 25-летнего поляка. – Мы к этому стремились. Мы доказали, что являемся отличной командой. Тренеры и персонал поздравили нас.

У нас великолепный тренер. Будущее? Мы ничего не решаем. Мы всегда за него. Он отличный человек и специалист».

Напомним, хет-трик в ворота бельгийцев сделал поляк Аркадиуш Милик. «Наполи» сохранил второе место в группе E и вышел в 1/8 финала. При этом в чемпионате Италии команда не может победить в семи играх и опустилась на седьмое место.