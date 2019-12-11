Антонио Конте: Мы заслуживали большего

Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте прокомментировал поражение своей команды от «Барселоны».
«У нас был шанс выиграть этот матч, мы создавали моменты, но не смогли их реализовать, - цитирует официальный сайт УЕФА Конте. - У меня нет претензий к футболистам, они отдали все силы. Мы не смогли забить второй мяч и пропустили второй сами, что нас убило. Все должно было закончиться иначе. Мы заслуживали большего».
Напомним, в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов «Интер» на своем поле уступил «Барселоне» со счетом 1:2. Победный мяч на 86-й минуте забил Ансу Фати.
В итоговой таблице группы F первое место заняла «Барса», набравшая 14 очков. Со второго места в плей-офф турнира вышла дортмундская «Боруссия» (10 очков). «Интер» набрал семь очков, занял третье место и весной выступит в Лиге Европы. Замкнула квартет пражская «Славия» (два очка).
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