Антонио Конте: Мы заслуживали большего «Интер» завершил борьбу в Лиге чемпионов.

Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте прокомментировал поражение своей команды от «Барселоны».

«У нас был шанс выиграть этот матч, мы создавали моменты, но не смогли их реализовать, - цитирует официальный сайт УЕФА Конте. - У меня нет претензий к футболистам, они отдали все силы. Мы не смогли забить второй мяч и пропустили второй сами, что нас убило. Все должно было закончиться иначе. Мы заслуживали большего».

Напомним, в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов «Интер» на своем поле уступил «Барселоне» со счетом 1:2. Победный мяч на 86-й минуте забил Ансу Фати.

В итоговой таблице группы F первое место заняла «Барса», набравшая 14 очков. Со второго места в плей-офф турнира вышла дортмундская «Боруссия» (10 очков). «Интер» набрал семь очков, занял третье место и весной выступит в Лиге Европы. Замкнула квартет пражская «Славия» (два очка).