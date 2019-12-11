Бруну Лаже – о победе над «Зенитом»: Мы были уверены, спокойны и провели хороший матч «Бенфика» победила «Зенит» в Лиге чемпионов.

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Главный тренер «Бенфики» Бруну Лаже высказался о победе над «Зенитом» (3:0) в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов на «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне.

«Команда неизменно контролировала свои эмоции, – приводит слова португальца официальный сайт УЕФА. – Мы были уверены, спокойны и в итоге провели хорошую игру.

Можно ли было выйти в плей-офф Лиги чемпионов? Да, но мы постоянно ищем оптимальный стартовый состав. Самое важное – понять настрой команды и выбрать лучших игроков с учетом соперника. Тогда мы почувствуем желаемый рост. Мы должны подходить к матчам без негативных эмоций из прошлого, независимо от турнира».

Напомним, крупная победа позволила «Бенфике» опередить «Зенит» по личным матчам и подняться на третье место, которое дает право сыграть в 1/16 финала Лиги Европы.

Голы в ворота «Зенита» забили аргентинец Франко Серви, полузащитник Пицци, а еще один мяч форвард питерцев Сердар Азмун отправил в свои ворота.