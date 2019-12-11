Алексей Сутормин: Бросим все силы на чемпионат и будем бороться за чемпионство «Зенит» проиграл «Бенфике» и завершил выступление в еврокубках.

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин высказался о дальнейших планах после поражения от «Бенфики» (0:3) в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов на «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне.

«Дальше – отпуск, – приводит слова 25-летнего полузащитника официальный сайт клуба. – Потом бросим все силы на чемпионат и будем бороться за чемпионство. Будем оправдывать доверие болельщиков из-за этой неудачи».

Напомним, из-за того, что «Лион» набрал одно очко в матче с «РБ Лейпциг» (2:2), отыгравшись со счета 0:2, «Зенит» опустился на четвертое место, уступив «Бенфике» по личным матчам.

«Зенит» не вышел в весеннюю часть еврокубков впервые за десять лет.