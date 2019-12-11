Алексей Сутормин: Бросим все силы на чемпионат и будем бороться за чемпионство - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
11 декабря 2019 11:14ФутболЛипкин Антон

Алексей Сутормин: Бросим все силы на чемпионат и будем бороться за чемпионство

«Зенит» проиграл «Бенфике» и завершил выступление в еврокубках.

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин высказался о дальнейших планах после поражения от «Бенфики» (0:3) в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов на «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне.

«Дальше – отпуск, – приводит слова 25-летнего полузащитника официальный сайт клуба. – Потом бросим все силы на чемпионат и будем бороться за чемпионство. Будем оправдывать доверие болельщиков из-за этой неудачи».

Напомним, из-за того, что «Лион» набрал одно очко в матче с «РБ Лейпциг» (2:2), отыгравшись со счета 0:2, «Зенит» опустился на четвертое место, уступив «Бенфике» по личным матчам.

«Зенит» не вышел в весеннюю часть еврокубков впервые за десять лет.

Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый турнир и опустится в рейтинге Первый в карьере Итоговый чемпионат ATP принес Даниилу Медведеву три поражения на групповой стадии. Россиянин не вышел в плей-офф и потерял одну позицию в рейтинге. 17.11.2019 19:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Роджер Федерер: Чувствую себя на 25 лет, но мое тело стареет Карен Хачанов: В матче «Зенит» – «Спартак» все было на уровне АПЛ Медведев – лучший теннисист 2019 года в России
Лариса, это – пять. Лариса Куклина – пятая в индивидуальной гонке Лариса Куклина впервые в карьере попала в топ-10 на этапе Кубка мира. В шведском Эстерсунде она с двумя промахами показала пятый результат в индивидуальной гонке. 05.12.2019 21:20 Биатлон Мысин Николай
Русский Матч Звезд Мира. Косторная, Щербакова и Трусова заняли весь пьедестал Гран-при В Турине завершился финальный турнир серии Гран-при. Последнее золото с мировым рекордом завоевала Алена Косторная. 08.12.2019 00:45 Фигурное катание Тигай Лев
Лучшей была «Красная машина» В подмосковных «Лежках» состоялся гала-матч «Красная машина. Связь поколений» с участием игроков национальной сборной, легенд-ветеранов и руководителей хоккейных организаций. 10.12.2019 20:47 Хоккей Домрачев Владислав
ТВ-рейтинги: Емельяненко заодно с Кокляевым нокаутировал и «Зенит», и биатлон Опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Старт биатлонного КМ смотрели неплохо - но не как поединок Александра Емельяненко с Михаилом Кокляевым. 04.12.2019 20:19 Бокс Тигай Лев
У наших юниоров – два золота Гран-при из трех. Ждем пяти четверных от Трусовой В финале Гран-при в Турине у России – еще один чемпионский титул. Лучшими среди юниоров в парном катании стали Апполинария Панфилова и Дмитрий Рылов. 07.12.2019 19:15 Фигурное катание Тигай Лев
Дуглас Сантос: Цель «Зенита» – финал Лиги чемпионов В решающем матче против «Бенфики» оборона «Зенита» предстанет в необычном виде – из-за дисквалификации Ярослава Ракицкого и травмы Юрия Жиркова. Один из основных защитников питерцев поделился ожиданиями от игры. 09.12.2019 22:48 Футбол Сергеев Иван
Охота на «Витязя». Поветкин встретится с Хантером Российский тяжеловес Александр Поветкин 7 декабря проведет бой против американца Майкла Хантера, который в последнем поединке победил другого россиянина Сергея Кузьмина. 06.12.2019 18:16 Бокс
Георгиев в порядке, можно звать Шестеркина. «Рейнджерс» взяли в Лас-Вегасе убедительный реванш «Рейнджерс» взяли в Лас-Вегасе убедительный реванш (5:0) у «Золотых рыцарей», которым в одну калитку уступили на прошлой неделе в Нью-Йорке (1:4) с Хенриком Лундквистом в воротах. 09.12.2019 14:12 Хоккей Славин Виталий
Раджаб Бутаев: Беспутин подражает Ломаченко. Не слишком удачно Российский боксер полусреднего веса Раджаб Бутаев рассказал о предстоящем поединке с соотечественником Александром Беспутиным. 30.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Новости
11:30 Футбол «Зенит» проведет три сбора вместо двух из-за вылета из еврокубков
11:23 Футбол Сергей Семак: Что касается очков в Лиге чемпионов, то это не самый плохой результат
11:21 Футбол Луценко признан лучшим игроком декабря в РПЛ
11:14 Футбол Алексей Сутормин: Бросим все силы на чемпионат и будем бороться за чемпионство
11:09 Футбол Рубен Диаш: «Бенфика» провела отличный матч
11:07 Футбол Ансу Фати: Оглядываюсь вокруг и думаю – что же я сделал
10:58 Футбол Пицци: В матче с «Зенитом» не могли оглядываться назад
10:50 Хоккей Главный тренер «Флориды»: Бобровский снова был бесподобен
10:47 Гандбол Россия победила Испанию и с первого места вышла в полуфинал чемпионата мира
10:37 Футбол Бруну Лаже – о победе над «Зенитом»: Мы были уверены, спокойны и провели хороший матч
10:37 Футбол Черевченко стал лучшим тренером РПЛ в декабре
10:26 Футбол Бранислав Иванович: Нельзя рассчитывать, что за тебя кто-то сделает твою работу
10:24 Хоккей Таварес признан первой звездой дня в НХЛ
10:19 Футбол Вильмар Барриос: Ожидали всего чего угодно, но только не того, что останемся без Лиги чемпионов
10:14 Футбол Стефан де Врей: «Интер» сделал все возможное
10:06 Футбол Фати стал самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов
09:59 Футбол Антонио Конте: «Интер» заслуживал большего
09:53 Футбол Жозе Моуринью: Запрещаю любые фрагменты первого матча с «Баварией»
09:45 Хоккей «Чикаго» крупно уступил «Вегасу»
09:40 Хоккей Владимир Кречин: У Тимирева есть одна очень слабая сторона, это стало препятствием для «Авангарда»
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Медведев раскритиковал реализацию мусорной реформы в Хабаровском крае
Ростовские «революционеры» проиграли апелляцию
В МВД Карелии опровергли информацию о проверках в детском саду «Радуга»
Депутат Бонковский войдет в совет директоров компании «Зерно Сибири»
Глава USADA потребовал отстранить РФ от Олимпиады в Токио
Вице-президент WADA опасается давления по делу российских спортсменов
Футболист Ибрагимович может перейти в шведский клуб «Хаммарбю»
Колосков: WADA не сможет отстранить Россию от футбольных турниров
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика