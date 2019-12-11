Джоэл Велтман: Это был не день «Аякса»

Защитник «Аякса» Джоэл Велтман прокомментировал поражение от «Валенсии» в Лиге чемпионов.
«На своем поле мы должны забивать, но не сделали этого, - цитирует официальный сайт УЕФА Велтмана. - «Валенсия» хорошо играла позиционно. Мы доходили до чужой штрафной, но не получалось сделать решающий пас для создания голевого момента. Мы могли сравнять счет, но это был не наш день».
Напомним, в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов »Аякс» на своем поле уступил «Валенсии» со счетом 0:1. Эта победа позволила испанскому клубу выиграть группу Н, набрав 11 очков.
Второе место в квартете занял «Челси». Лондонцы также набрали 11 очков, но уступили испанцам по дополнительным показателям.
«Аякс» заработал 10 очков, занял третье место в группе и весной сыграет в Лиге Европы.
Замкнул квартет французский «Лилль», набравший одно очко.
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