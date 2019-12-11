Андрей Тихонов: Наверное, игроки «Зенита» расслабились, когда узнали, что «Лейпциг» ведет 2:0 - Советский спорт
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11 декабря 2019 12:29ФутболНечаев Юрий

Андрей Тихонов: Наверное, игроки «Зенита» расслабились, когда узнали, что «Лейпциг» ведет 2:0

Питерский «Зенит» завершил свое выступление в Еврокубках.

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов высказал свое мнение о поражении «Зенита» от «Бенфики» в Лиге чемпионов.

«Ничего не предвещало такого результата, - сказал Тихонов в эфире телеканала «Матч ТВ». - В первом тайме я не понимал, за счет чего «Бенфика» хочет обыграть «Зенит». Питерцы играли грамотно: убегали в быструю атаку и успевали возвращаться в оборону. Наверное, игроки «Зенита» расслабились, когда узнали в раздевалке, что «Лейпциг» ведет 2:0».

«Не хватило Ракицкого. Он лидер наравне с Дзюбой - человек читает все в обороне и начинает атаки», - добавил Тихонов.

Напомним, в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» уступил в Лиссабоне «Бенфике» со счетом 0:3.

В итоговой таблице группы G первое место занял «РБ Лейпциг», набравший 11 очков. Со второго места в группе в плей-офф турнира пробился французский «Лион» (8).

«Зенит» и «Бенфика» набрали по семь очков. Португальский клуб занял третью строчку по дополнительным показателям и весной сыграет в Лиге Европы.

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