Фрэнк Лэмпард: Мы вышли из крайне непростой группы, в которой за бортом остался «Аякс» «Челси» вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард после матча с «Лиллем» (2:1) в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Стэмфорд Бридж» высказался о результате «синих».

«Мы вышли из группы, и это хорошее достижение, – приводит слова Лэмпарда официальный сайт клуба. – Однако в плей-офф будет намного сложнее, и столь расточительная игра в атаке может дорого нам стоить.

Ожидания от жеребьевки? Я не вижу здесь повода для волнений. Благодаря высокому качеству игры мы сумели выйти из крайне непростой группы, в которой за бортом остался «Аякс», что говорит о многом».

Напомним, «Челси» набрал 11 очков и стал вторым в группе H, пропустив «Валенсию» на первое место по очкам, набранным в личных матчах.

Жеребьевка 1/8 финала пройдет 16 декабря.