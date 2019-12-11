Руди Гарсия: Мы знали, что «Бенфика» забила два гола, а у нас оставалось время сравнять счет «Лион» ушел от поражения от «РБ Лейпциг» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия прокомментировал ничью с «РБ Лейпциг» (2:2) в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов на «OL Стэдиум» в Лионе.

«В первом тайме мы проявили слабость и принимали плохие решения, – приводит слова француза официальный сайт УЕФА. – После этого мы сказали друг другу, что нам нужно играть и нечего терять. Мы понимали, что при счете 1:2 игра поменяется.

К этому времени мы знали, что «Бенфика» забила два гола, а у нас оставалось время сравнять счет. Мемфис (Депай) забил в концовке, и было приятно видеть радость игроков».

Напомним, «Лион» пропустил два гола в первом тайме, а после перерыва сравнял счет благодаря точным ударам полузащитника Уссема Ауара и голландца Мемфиса Депая.

Благодаря ничьей «Лион» набрал восемь очков, поднялся на второе место и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.