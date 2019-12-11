Гончаренко дисквалифицирован на три матча за нецензурные высказывания в адрес судьи Инцидент произошел после игры «Краснодар» - ЦСКА.

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Главный тренер столичного ЦСКА Виктор Гончаренко дисквалифицирован на три матча (один из них условно) за нецензурные высказывания в адрес арбитра Василия Казарцева.

Об этом заявил глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС (КДК РФС) Артур Григорьянц.

«КДК возбудил дело по материалам средств СМИ, - сказал Григорьянц.- Поскольку это рецидив для Гончаренко, то КДК установил, что условная дисквалификация стала реальной. Таким образом, Гончаренко дисквалифицирован за оскорбление судьи на три матча. Два матча - реальная санкция, один матч - условная. Кроме того, Гончаренко оштрафован на 100 тысяч рублей. Для него установлен испытательный срок до конца сезона 2019/20».

Напомним, после матча 19-го тура РПЛ «Краснодар» - ЦСКА (1:1) Гончаренко, недовольный работой судейской бригады, обратился к главному арбитру встречи Казарцеву с использованием ненормативной лексики. Данный эпизод попал в кадры трансляции встречи.

В ноябре наставник ЦСКА был наказан КДК на два матча (один - условно) за использование мата в общении с главным арбитром встречи 16-го тура »Сочи» - ЦСКА (2:3) Станиславом Васильевым.

После 19 матчей ЦСКА занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 34 очка.

В двух ближайших турах, уже после зимнего перерыва, красно-синие сыграют против «Урала» дома и с «Ростовом» в гостях.