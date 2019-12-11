«Барселона» готова выложить 111 миллионов евро за Мартинеса Нападающий впечатлил руководство каталонцев во вчерашнем матче Лиги чемпионов.

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Вчера миланский «Интер» проиграл полурезервному составу «Барселоны» со счетом 1:2 на своем поле и вылетел из Лиги чемпионов. Нападающий итальянского клуба Лаутаро Мартинес сам не забил, но сделал голевую передачу на Ромелу Лукаку. Игра Мартинеса настолько впечатлила руководителей каталонцев, что те готовы выложить за аргентинца 111 миллионов евро.

О серьезном интересе «Барселоны» к аргентинцу написала в сегодняшнем номере испанская газета AS. Сумма отступных в 111 млн указана не случайно, ведь она прописана в контракте 22-летнего форварда с миланским клубом. Источник утверждает, что в «Барсе» считают Мартинеса идеальной заменой для Луиса Суареса. Уругвайцу уже 33 года, а его контракт заканчивается через 18 месяцев.

Трансфер может состояться следующим летом, но вместе с тем «Интер» до этого времени надеется заключить новое соглашение с Мартинесом и сохранить перспективного форварда в команде.

Лаутаро перешел в «Интер» из аргентинского «Расинга» в июле 2018 года. В нынешнем сезоне на счету Мартинеса 13 голов в 21 матче за «Интер» во всех турнирах. 2 октября он забил «Барселоне» на «Камп Ноу» в матче Лиги чемпионов, но в итоге его команда уступила каталонцам со счетом 1:2.