Родриго: «Валенсия» не устает творить чудеса «Валенсия» победила «Аякс» и вышла в плей-офф Лиги чемпионов с первого места.

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Форвард «Валенсии» Родриго подвел итоги матча с «Аяксом» (1:0) в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов на «Йохан Кройфф Арене» в Амстердаме.

«Наша команда словно одна большая семья, – приводит слова испанца официальный сайт УЕФА. – Не могу найти слова, чтобы описать своих партнеров. За последние три года мы создали нечто особенное. Мы вернули большой клуб туда, где его долгое время не было.

Мы приложили много усилий в матче с «Челси» и не сделали свою работу, но эта команда не устает творить чудеса».

Напомним, «Валенсия» выиграла благодаря голу форварда Родриго и с 11 очками заняла первое место в группе H. Жеребьевка 1/16 финала пройдет 16 декабря.