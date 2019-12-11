Гаттузо представят в качестве тренера «Наполи» в восемь вечера по Москве Бывший тренер «Милана» уже приехал на базу неаполитанского клуба.

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Вчера поздно вечером спустя три часа после победы над «Генком» в Лиге чемпионов президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис уволил главного тренера Карло Анчелотти. Сегодня неаполитанский клуб представит преемника Анчелотти Дженнаро Гаттузо.

La Gazzetta Dello Sport информирует, что новый тренер уже приехал на базу «Наполи» в Кастель-Вортурно, небольшом городе расположенном в 46 километрах от Неаполя. 41-летний Гаттузо проведет первую тренировку, а на шесть вечера по местному времени (20:00 по Москве) запланирована его первая пресс-конференция в новом качестве.

Анчелотти проработал в «Наполи» с конца мая 2018 года по настоящее время. Гаттузо с ноября 2017-го по май нынешнего года тренировал «Милан». В прошлом сезоне красно-черные под его руководством заняли пятое место и не попали в Лигу чемпионов.

«Наполи» после 15 туров занимает седьмое место в серии А, набрав 21 очко. Следующий матч команда проведет 14 декабря на своем поле против «Пармы» в рамках чемпионата Италии.