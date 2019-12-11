Альберт Селадес: Первое место в группе – потрясающее достижение «Валенсии» «Валенсия» обыграла «Аякс» и стала первой в группе H Лиги чемпионов.

Главный тренер «Валенсии» Альберт Селадес прокомментировал победу над «Аяксом» (1:0) в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов на «Йохан Кройфф Арене» в Амстердаме.

«Групповой этап получился просто великолепным, – приводит слова Селадеса официальный сайт УЕФА. – Первое место в группе – потрясающее достижение. В этом вся заслуга парней.

Это счастливый день. Я рад, что у меня такие игроки, рад быть частью этой команды».

Напомним, «Валенсия» выиграла благодаря голу форварда Родриго на 24-й минуте и с 11 очками заняла первое место в группе H, опередив «Челси» по личным матчам. Жеребьевка 1/16 финала пройдет 16 декабря.