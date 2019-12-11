Микаэль Брага: Чтобы не позориться, можно попросить расширить дисквалификацию России на еврокубки Лишь одна российская команда сохраняет шансы на выход в плей-офф еврокубков.

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Итальянский журналист Микаэль Брага высказался о выступлении российских клубов в еврокубках в нынешнем сезоне.

«Два года назад у России был самый лучший сезон в еврокубках, а теперь самый ужасный, – приводит «Евро-футбол.ру» слова Браги. – Даже не знаю, как его еще назвать. Можно попросить WADA расширить дисквалификацию России на еврокубки, чтоб не позориться».

Напомним, во вторник «Зенит» проиграл «Бенфике» (0:3) и занял четвертое место в группе G, не попав даже в Лигу Европы. Ранее шансы на плей-офф потеряли «Локомотив» (Лига чемпионов) и ЦСКА (Лига Европы).

Единственной российской командой, которая может продолжить выступление в еврокубках весной, остается «Краснодар».