Погба «Реалу» интересен, но цена не нравится Королевский клуб не хочет платить «Манчестер Юнайтед» 150 млн евро.

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Испанские СМИ вновь пишут о возможном переходе Поля Погба из «Манчестер Юнайтед» в мадридский «Реал».

El Mundo Deportivo сообщает, что манкунианцы готовы продать полузащитника сборной Франции уже в январе, как только откроется трансферное окно. «Юнайтед» будто бы очень нужны деньги для покупки сразу трех новых футболистов – двух полузащитников и нападающего. Речь о Сауле Ньигесе из мадридского «Атлетико», Донни Ван де Беке из амстердамского «Аякса» и форварде «Ред Булл Зальцбург» Эрлинге Холанде.

С такими масштабными целями 150 млн евро, вырученные за Погба, были бы совсем не лишние, вот только президент «Реала» Флорентино Перес, похоже, не готов платить так много. «Реал», по сведениям источника, начал торговаться за француза, предлагая лишь 50 миллионов.

Контракт Погба с «Манчестер Юнайтед» истекает в июне 2021 года. С учетом этого факта его трансферная стоимость существенно упадет ближайшим летом.

В августе 2016 года «МЮ» заплатил «Ювентусу» за французского полузащитника рекордные на тот момент 105 миллионов евро. В нынешнем сезоне 26-летний футболист из-за проблем с лодыжкой сыграл в чемпионате Англии лишь пять матчей, отметившись двумя результативными передачами.