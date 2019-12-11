Дженнаро Гаттузо: Было легко согласиться работать в «Наполи» Новый главный тренер неаполитанцев провел первую пресс-конференцию.

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Сегодня вечером президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис лично представил Дженнаро Гаттузо в роли нового тренера команды. Бывший игрок и тренер «Милана» стал преемником Карло Анчелотти, который был уволен вчера после победного матча Лиги чемпионов против «Генка» (4:0). Гаттузо уже в новом качестве ответил на вопросы журналистов.

«Согласиться на работу в «Наполи» было легко, – цитирует тренера Football Italia. – Этот клуб был на лидирующих позициях и в Италии и в Европе в последние годы. У команды сейчас трудные времена, но большинство футболистов подходят под тот тип футбола, который я хочу видеть.

Вчера я хотел позвонить Карло, но я знал, что он вместе со своей семьей. Мы обо всем поговорили сегодня утром. Последние пару дней для меня были непростым, ведь я знал, что мне нужно будет лично все рассказать. Для меня Карло как отец, ведь я сыграл под его руководством более 300 матчей за «Милан». Сегодня он в который раз доказал, что является прекрасным человеком. В трудные моменты я всегда звонил ему, спрашивая совета на каждом новом этапе своей карьеры. Он всегда был очень добр ко мне. Сегодня же он дал мне несколько советов о том, как улучшить игру «Наполи»,

Пожалуйста, не проводите сравнений, между нами. Анчелотти уже выиграл все на свете. Мне же только 41 год. Мне еще многое нужно доказать. Я скромно надеюсь, что смогу достигнуть хотя бы десятой доли того, чего добился Карло.

Наша первоочередная цель – играть в Лиге чемпионов. Между пятым и четвертым местом огромная экономическая разница. Об этом я знаю на своем опыте, ведь мне не хватило всего одного очка, чтобы весной вывести «Милан» в Лигу чемпионов. Будет сложно, ведь у нас сейчас трудный период, но клуб не может остаться без Европы. Быть седьмыми в таблице – это унизительно. Надеюсь, нам удастся наверстать упущенное.

Моя работа состоит в том, чтобы помочь команде полностью реализовать свой потенциал. Для начала нужно разобраться с теми проблемами, которые накопились в последние пару месяцев. Нам нужно вернуть себе уверенность и твердость характера, сохранив при этом фирменный футбол «Наполи».

Что касается контракта, меня такие вопросы лишь смешат. Продолжительность работы тренера напрямую зависит от результатов. А потому какая разница – контракт у тебя на полгода или на более долгий срок?»

Первую игру под руководством Гаттузо «Наполи» проведет 14 декабря в рамках 16-го тура чемпионата Италии. Соперником неаполитанцев в домашнем матче станет «Парма». В данный момент команда занимает седьмое место, набрав 21 очко в 15 встречах. От зоны Лиги чемпионов она отстает на восемь очков.