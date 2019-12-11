«Краснодар» вылетел в Испанию с 8-часовым опозданием Завтра российский клуб сыграет с «Хетафе» в Лиге Европы.

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Изначально вылет команды ФК «Краснодар» в Мадрид был запланирован на сегодняшнее утро. Но из-за сильного тумана вылететь удалось лишь с восьмичасовым опозданием. Днем команда Сергея Матвеева провела тренировку на своей базе.

О благополучном вылете сообщил официальный твиттер «Краснодара».

«Несмотря на трудный день ребята все-таки сохранили позитив», – сказано в сообщении.

Несмотря на трудный день ребята все-таки сохранили позитив 😉



Вылетаем в Мадрид с опозданием почти на 8 часов 🙌#ЛЕ #ЛигаЕвропы #ХетафеКраснодар pic.twitter.com/u4dfAZL7UF — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) December 11, 2019

Матч «Краснодар» – «Хетафе» состоится завтра 12 декабря. Начало в 20:55 по московскому времени. Для выхода в плей-офф Лиги Европы российскому клубу нужно обязательно одержать победу.