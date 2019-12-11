Илья Помазун: Мы приехали в Испанию побеждать, надо выйти и показать хорошую игру

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– Не знаю, буду ли я играть. Сюда приехали 20 футболистов, и только завтра мы узнаем, кто сыграет. Мы приехали побеждать. Нам важен престиж клуба. Надо выйти и показать хорошую игру. Это важно и болельщикам, им будет приятно, если мы завершим год победой, – приводит слова голкипера пресс-служба клуба.

Добавим, что встреча состоится завтра и начнется в 23:00 по московскому времени.