Тонни Вильена: Мне нравится играть в России, здесь много сильных клубов Голландский полузащитник «Краснодара» дал интервью накануне матча Лиги Европы.

В преддверии игры Лиги Европы «Хетафе» – «Краснодар» полузащитник голландский полузащитник «быков» Тонни Вильена пообщался с журналистами.

«Мне нравится играть в чемпионате России, – цитирует Вильену Fox Sports. – Здесь много сильных клубов и высокая конкуренция. Думаю, в последних матчах чемпионата у «Краснодара» все сложилось хорошо. Можно было бы, конечно, достичь большего, но на данный момент и второе место в таблице – очень хороший результат. Надеюсь, после зимнего перерыва мы сможем играть еще лучше. Мне хорошо в «Краснодаре». Это клуб для меня – как семья. Меня тепло приняли здесь, и я счастлив».

Матч шестого тура «Хетафе» – «Краснодар» состоится завтра 12 декабря и начнется в 20:55 по московскому времени.

24-летний Вильена перешел в «Краснодар» летом из голландского «Фейеноорда» за 9 млн евро. В нынешнем сезоне он провел 26 матчей во всех турнирах в составе зелено-черных, отметившись четырьмя голами и тремя результативными передачами.