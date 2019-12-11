Дмитрий Хохлов: Слухи об уходе Миранчука в «Ювентус» кажутся отчасти смешными - Советский спорт
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11 декабря 2019 21:42Футбол

Дмитрий Хохлов: Слухи об уходе Миранчука в «Ювентус» кажутся отчасти смешными

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Хохлов – об интересе туринского «Ювентуса» к хавбеку «Локомотива» Алексею Миранчуку.

– Слухи об уходе Миранчука в «Ювентус» кажутся отчасти смешными. Осенью он ничего особенного не сделал, а оба гола в ворота туринцев не выглядели чем-то из ряда вон. Странно думать, что европейские клубы топ-уровня будут интересоваться футболистом, который никак не выделяется, цитирует Хохлова RT.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» обсуждает возможный трансфер Миранчука с представителями игрока.

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