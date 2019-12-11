Дмитрий Хохлов: Слухи об уходе Миранчука в «Ювентус» кажутся отчасти смешными

– Слухи об уходе Миранчука в «Ювентус» кажутся отчасти смешными. Осенью он ничего особенного не сделал, а оба гола в ворота туринцев не выглядели чем-то из ряда вон. Странно думать, что европейские клубы топ-уровня будут интересоваться футболистом, который никак не выделяется, – цитирует Хохлова RT.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» обсуждает возможный трансфер Миранчука с представителями игрока.
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