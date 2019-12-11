«Ювентус» готов продлить контракт с Игуаином, но хочет понизить его зарплату Об этом сообщает Tuttosport.

Загрузка...

Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин может продлить соглашение с туринским клубом, если пойдет на понижение зарплаты.

Согласно источнику, 32-летний футболист не готов подписывать новое соглашение на подобных условиях. Он хотел бы продлить контракт на один сезон, после чего вернуться в аргентинский «Ривер Плейт», где и завершит карьеру.

Действующий контракт Игуаина в силе до 30 июня 2021 года. Он получает за сезон 7,5 млн евро. На данный момент в его активе 18 матчей, 5 голов и 5 голевых передач.