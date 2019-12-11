Квервкелия проводит сотый матч за «Локомотив» Мадридская игра Лиги чемпионов – юбилейная для грузинского защитника.

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Сегодняшний матч группового этапа Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико» станет для Соломона Кверквелии 100-й в составе «Локомотива». Об этом сообщил официальный твиттер московского клуба.

Кверквелия перешел в «Локомотив» из казанского «Рубина» в феврале 2017 года. Его дебют состоялся в кубковом матче против «Тосно» 1 марта. Железнодорожники ту встречу выиграли со счетом 1:0.

До игры в Мадриде 27-летний грузин в нынешнем сезоне провел за «Локомотив» лишь две встречи. 25 сентября Соломон отыграл полный матч в 1/16 финала Кубка России против калининградской «Балтики» (поражение в гостях в серии пенальти после ничьей 1:1), а также вышел на замену в выездной игре РПЛ против «Тамбова», которая состоялась 22 ноября (3:2 в пользу «Локо»).