«Интеру» нужны Ракитич и Видаль Миланский клуб надеется переманить двух игроков из «Барселоны».

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Сегодня днем появилась информация о том, что «Барселона» присматривается к аргентинскому нападающему миланцев Лаутаро Мартинесу. В то же время испанская газета Marca утверждает, что «Интер» намерен ближайшим летом переманить к себе двух игроков сине-гранатовых – хорвата Ивана Ракитича и чилийца Артуро Видаля.

Переговоры якобы начались еще до матча двух команд в Лиге чемпионов. 10 декабря «Интер» проиграл «Барселоне» на своем поле со счетом 1:2, а Ракитич и Видаль вышли в стартовом составе каталонцев.

Видаль ранее уже сотрудничал с Антонио Конте в «Ювентусе» и в нескольких прошлых интервью уже говорил о том, что был бы не против еще раз поработать с итальянским тренером.

В данный момент чилийца вытеснил из основного состава голландец Френки Де Йонг, купленный летом у «Аякса». В нынешнем сезоне 32-летний Видаль сыграл за «Барселону» 16 матчей в разных турнирах, но при этом лишь четыре раза вышел в стартовом составе.

Похожая ситуация и у 31-летнего Ракитича. Ранее хорват был твердым игроком основы «Барселоны», однако в нынешнем сезоне Эрнесто Вальверде все чаще оставляет Ивана на скамейке запасных. В активе хорватского футболиста 15 игр во всех турнирах, но с первых минут он выходил лишь пять раз.

Ракитич играет за «Барселону» с 2014 года после перехода из «Севильи». Видаль присоединился к каталонскому клубу в 2018 года, покинув «Баварию».