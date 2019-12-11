Буффон – второй в списке самых возрастных футболистов, игравших в Лиге чемпионов

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон вышел в стартовом составе на матч с «Байером» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Таким образом, он вошел в список самых возрастных футболистов, игравших в этом турнире.
На данный момент вратарю «старой синьоры» 41 год и 317 дней. Первым является Марко Баллотта, который в сезоне-2007/08 выходил на поле в возрасте 43 лет и 252 дней.
Добавим, что по итогам первого тайма счет ничейный – 0:0.
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