Тренер «Шахтера» Каштру: Я не увидел сверхсилы у «Аталанты» - Советский спорт
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12 декабря 2019 00:10ФутболШарафудинов Виктор

Тренер «Шахтера» Каштру: Я не увидел сверхсилы у «Аталанты»

Португальский тренер горняков прокомментировал поражение от итальянского клуба в Лиге чемпионов.

Сегодня в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» в Харькове проиграл «Аталанте» со счетом 0:3. Эта неудача не позволила украинскому чемпиону выйти в 1/8 финала. Оранжево-черные заняли третье место и далее будут выступать в Лиге Европы. Главный тренер команды Луиш Каштру прокомментировал неудачу в эфире украинского телеканала «Футбол 2».

«Мы неплохо играли до первого гола «Аталанты», – сказал португалец. – Была достаточно сбалансированная игра в начале второго тайма. Мы контролировали матч, но после пропущенного мяча все произошло слишком быстро.

Был гол, который мы забили, но его не засчитали. Потом забила «Аталанта», потом удаление Додо. Это поставило команду в очень сложное положение. Потом гол со штрафного, мы отреагировали, создав два отличных момента, но в самой концовке «Аталанта» сделала счет 3:0.

Иногда в игре нужна удача, но сегодня ее у нас не было. Мы могли забивать еще в первом тайме, когда их вратарь сделал отличный сэйв после удара головой Мораеса. В то же время мы не были той командой, которая доминирует, создает много моментов, держит мяч и проводит больше времени на половине поля соперника. «Аталанта» создавала проблемы, с которыми мы не так часто встречаемся.

«Аталанта» очень хорошо контролировала наших вингеров, перекрыв фланги. Закрыли и Мораеса. Было очень сложно переводить мяч к воротам соперника.

Однако, хотя итоговый результат 0:3, отмечу, что никакой сверхсилы я у «Аталанты» не увидел».

Из группы C в плей-офф Лиги чемпионов прошли «Манчестер Сити» и дебютант турнира «Аталанта». «Шахтер» в феврале сыграет в 1/16 финала Лиги Европы. Загребское «Динамо» из еврокубков вылетело.

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