Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов В ночь со среды на четверг завершились матчи заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.

По его итогам определились все участники в 1/8 финала европейского турнира: «Бавария», «Барселона», «Валенсия», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «ПСЖ», «РБ Лейпциг», «Ювентус», «Аталанта», «Боруссия» Дортмунд, «Лион», «Наполи», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Атлетико».

В 1/16 финала Лиги Европы сыграют: «Брюгге», «Олимпиакос», «Шахтер», «Байер», «РБ Зальцбург», «Интер», «Бенфика» и «Аякс».

Отметим, что жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 Лиги Европы состоятся в понедельник, 16 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

Добавим, что первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 18, 19, 25 и 26 февраля. Ответные – 10, 11, 17 и 18 марта. Первые матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 20 февраля, ответные – 27 февраля.