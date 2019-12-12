Габриэл Жезус: Приятен любой гол, не говоря уже о хет-трике

Форвард «Манчестер Сити» Габриэл Жезус подвел итоги матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Динамо» (4:1) на стадионе «Максимир» в Загребе.
«Невероятные чувства! – приводит слова 22-летнего бразильца официальный сайт УЕФА. – Когда я был ребенком, то часто думал о Лиге чемпионов. Хотел играть и забивать в этом турнире. Это особенный момент в моей карьере. Приятен любой гол, не говоря уже о хет-трике».
Напомним, Габриэл Жезус забил три гола на 34-й, 50-й и 54-й минутах и помог команде одержать волевую победу. «Манчестер Сити» набрал 14 очков и занял первое место в группе C. Жеребьевка 1/8 финала пройдет 16 декабря.
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