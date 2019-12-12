Киран Триппьер: В матче с «Локомотивом» «Атлетико» продемонстрировал выдающиеся командные усилия

Защитник «Атлетико» Киран Триппьер рассказал, за счет чего его команде удалось обыграть «Локо».
«Самое главное - это победа, - цитирует защитника официальный сайт мадридцев. - Нам нужно было показать хорошую игру, и мы это сделали. Я рад, что Жоао Фелиш и Аугусто Фелипе забили. Командные усилия, которые мы продемонстрировали в этом матче, были выдающимися».
Напомним, в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов «Локо» на выезде уступил «Атлетико» со счетом 0:2.
Испанцы набрали 10 очков и вышли в плей-офф турнира со второго места в группе.
Выиграл группу туринский «Ювентус», набравший 16 очков. Третью строчку занял «Байер» (6). Немецкий клуб весной сыграет в Лиге Европы. Подопечные Юрия Семина набрали три очка и заняли последнее место в группе D.
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