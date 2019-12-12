Киран Триппьер: В матче с «Локомотивом» «Атлетико» продемонстрировал выдающиеся командные усилия - Советский спорт
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12 декабря 2019 11:34ФутболНечаев Юрий

Киран Триппьер: В матче с «Локомотивом» «Атлетико» продемонстрировал выдающиеся командные усилия

Команда Диего Симеоне завершила групповой этап Лиги чемпионов домашней победой над «Локомотивом».

Защитник «Атлетико» Киран Триппьер рассказал, за счет чего его команде удалось обыграть «Локо».

«Самое главное - это победа, - цитирует защитника официальный сайт мадридцев. - Нам нужно было показать хорошую игру, и мы это сделали. Я рад, что Жоао Фелиш и Аугусто Фелипе забили. Командные усилия, которые мы продемонстрировали в этом матче, были выдающимися».

Напомним, в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов «Локо» на выезде уступил «Атлетико» со счетом 0:2.

Испанцы набрали 10 очков и вышли в плей-офф турнира со второго места в группе.

Выиграл группу туринский «Ювентус», набравший 16 очков. Третью строчку занял «Байер» (6). Немецкий клуб весной сыграет в Лиге Европы. Подопечные Юрия Семина набрали три очка и заняли последнее место в группе D.

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