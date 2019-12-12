Илья Помазун – о матче с «Эспаньолом»: Нам важен престиж ЦСКА ЦСКА сыграет с «Эспаньолом» в шестом туре группового этапа Лиги Европы.

Загрузка...

Голкипер ЦСКА Илья Помазун высказался о предстоящем матче с «Эспаньолом» в шестом туре группового этапа Лиги Европы.

«Мы приехали побеждать, – приводит слова 23-летнего вратаря официальный твиттер клуба. – Нам важен престиж клуба. Надо выйти и показать хорошую игру. Это важно и болельщикам, им будет приятно, если мы завершим год победой».

Напомним, в пяти матчах ЦСКА набрал два очка и занимает последнее место в группе H. У «Эспаньола» 11 очков и первое место. Независимо от результата матча турнирное положение команд не поменяется.

Матч «Эспаньол» – ЦСКА пройдет 12 декабря на RCDE Stadium в Барселоне. Начало игры – 23:00 (мск).