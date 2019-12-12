Джанлуиджи Буффон: Единственное, чего я хочу, это качественно проводить матчи В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» на выезде обыграл «Байер» 2:0.

Голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился эмоциями от своего очередного матча в Лиге чемпионов.

«Гимн Лиги чемпионов всегда приятно слышать. Я чувствую себя отлично физически и психологически, но должен принимать критику, если хочу продолжать играть в футбол. Ошибки всегда помогали мне развиваться. Единственное, чего я хочу, это качественно проводить матчи и проявлять свои лучшие качества», - цитирует Буффона Football italia.

Матч против »Байера» стал для вратаря 51-м «сухим» в турнире. По этому показателю Буффон уступает только бывшему голкиперу «Реала» Икеру Касильесу (57).

Также итальянец является вторым самым возрастным футболистом в истории Лиги чемпионов. На момент матча в Леверкузене возраст Буффона составлял 41 год и 317 дней. Здесь рекорд принадлежит другому итальянскому вратарю - Марко Белотте из «Лацио», который принимал участие в матче Лиги чемпионов в возрасте 43 лет и 252 дней.