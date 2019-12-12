Хердур Магнуссон: ЦСКА должен обыграть «Эспаньол» для наших болельщиков - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
12 декабря 2019 12:50ФутболНечаев Юрий

Хердур Магнуссон: ЦСКА должен обыграть «Эспаньол» для наших болельщиков

Матч в Испании не имеет для армейцев турнирного значения.

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон рассказал о настрое команды перед матчем против «Эспаньола».

«Нам нет никаких оправданий. Мы плохо выступили в Лиге Европы. Поэтому победа в последнем туре важна для нас. У нас осталась всего одна игра, а мы еще ни разу не победили в этом розыгрыше. Мы должны обыграть «Эспаньол» для наших болельщиков», - приводят слова защитника «Известия».

Перед последним туром группового этапа Лиги Европы «Эспаньол» набрал 11 очков и досрочно гарантировал себе первое место в группе Н. На второй строчке расположился болгарский «Лудогорец» (7), на третьем - венгерский «Ференцварош» (6).

Столичный ЦСКА занимает последнее место в группе. Команда набрала два очка и досрочно лишилась шансов на продолжение борьбы в турнире.

Матч «Эспаньол» - ЦСКА состоится 12 декабря и начнется в 23:00 мск.

Сергей Шахрай: Трусова в произвольной может «привезти» всем 20 баллов и выиграть Наш обозреватель Сергей Шахрай – о главных событиях второго дня финала Гран-при в Турине. 07.12.2019 15:30 Фигурное катание Волохов Юрий
Еще по теме:
Траньков о Загитовой: О каком закате карьеры тут может идти речь? Алексей Мишин: Надо провести альтернативные Олимпийские игры Максим Траньков: Благодаря Косторной в финале Гран-при победило фигурное катание
Тренер Кокляева: Шансы Миши в бою с Емельяненко – 20 процентов. Верьте в чудо Эдгар Гукасян – о предстоящем вечере бокса. 28.11.2019 17:00 Бокс Усачев Владислав
Зеркальный реванш Хартли. «Авангарда» нанес сухое поражение «Ак Барсу» «Авангард» в огненном матче выиграл 3:0 у лидера чемпионата «Ак Барса». 12 ноября в Казани с таким же счетом верх взяли подопечные Дмитрия Квартальнова. 08.12.2019 20:21 Хоккей Домрачев Владислав
И мажем, и буксуем… Россия – в шаге от пьедестала Несмотря на проблемы на первых этапах, сборная России стала четвертой в мужской эстафете. 07.12.2019 21:45 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Драчев уверен, что санкции WADA не помешают Логинову выступить на Олимпиаде и чемпионате мира Владимир Драчев: Решение WADA не придает позитивных эмоций Анатолий Хованцев: Будет несправедливо отстранить всю нашу молодую команду
Опять даем всем фору в минуту с лишним. В женской эстафете Россия – только пятая Завершен стартовый этап Кубка мира в Эстерсунде. В его последней гонке четверка российских биатлонисток финишировала на пятом месте. 08.12.2019 19:15 Биатлон Тигай Лев
Выставочные матчи НХЛ в России не нужны. Что обсуждали руководители клубов КХЛ В среду в Музее хоккея состоялось совещание с руководителями клубов КХЛ. Обсуждались нюансы введения со следующего сезона «потолка» и «пола» зарплат, а также другие насущные вопросы. 11.12.2019 22:00 Хоккей Домрачев Владислав
«Попала в ажиотаж». А надо было в мишень: россияне провалили первую гонку сезона В шведском Эстерсунде с сингл-микста стартовал первый этап Кубка мира. 30.11.2019 16:30 Биатлон Чикирис Олег
Россия впервые за 18 лет – без титулов, Шарапова – вне топ-100. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 06.12.2019 11:48 Теннис Мысин Николай
Миронова – чемпион. Среди тех, кто промазал три раза На первом этапе Кубка мира в Эстерсунде лучший результат из россиянок в женском спринте показала Светлана Миронова. С тремя промахами она заняла 15-е место. 01.12.2019 20:00 Биатлон Тигай Лев
Алина Загитова: Сегодня прямо адреналин Олимпийская чемпионка идет второй после короткой программы в финале Гран-при. После соревнований она поделилась впечатлениями от проката. 07.12.2019 00:37 Фигурное катание Киреева Ксения
Новости
12:50 Баскетбол Римас Куртинайтис: «Альба» – команда быстрая, но «Химкам» по зубам
12:50 Футбол Хердур Магнуссон: ЦСКА должен обыграть «Эспаньол» для наших болельщиков
12:43 Футбол Ханс-Дитер Флик: В матче с «Тоттенхэмом» не все было супер, но мы победили
12:31 Футбол Джанлуиджи Буффон: Единственное, чего я хочу, это качественно проводить матчи
12:30 Футбол Илья Помазун – о матче с «Эспаньолом»: Нам важен престиж ЦСКА
12:19 Хоккей Александр Самонов: Буду доказывать, что меня не зря зовут в сборную
12:08 Биатлон Драчев уверен, что санкции WADA не помешают Логинову выступить на Олимпиаде и чемпионате мира
11:56 Хоккей Владислав Третьяк: ФХР – чистая федерация, а ИИХФ всегда была вне политики
11:50 Футбол Криштиану Роналду: Хочу сыграть с «Реалом» в финале Лиги чемпионов
11:46 Олимпиада Президент Кубы выступил против санкций WADA в отношении России
11:34 Футбол Киран Триппьер: В матче с «Локомотивом» «Атлетико» продемонстрировал выдающиеся командные усилия
11:32 Футбол Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев: Между РПЛ и «Атлетико» колоссальная разница
11:21 Олимпиада Станислав Поздняков: На ОИ не будет названия «Олимпийские атлеты России», потому ОКР имеет все права
11:15 Олимпиада Станислав Поздняков: Иногда Ганус выходит за рамки полномочий со своими комментариями
11:10 Хоккей Рене Фазель: Сделаем все, чтобы сохранить чемпионаты мира в России
11:06 Хоккей ФХР и компания «Балтика» заключили соглашение о сотрудничестве
10:50 Хоккей Сергей Ласьков – об идее ЦСКА: Это называется собрать игроков, спрятать в ВХЛ и периодически менять
10:47 Футбол Андрей Аршавин: «Локомотив» приехал просто доиграть групповой турнир
10:31 Футбол Маурицио Сарри: В Лиге чемпионов есть три-четыре явных фаворита
10:22 Футбол Габриэл Жезус: Приятен любой гол, не говоря уже о хет-трике
Бедность и пьянство названы главной причиной тяжких преступлений в России
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Медведев раскритиковал реализацию мусорной реформы в Хабаровском крае
Глава Белгородского района останется в СИЗО до марта
Против экс-главы Фонда соцстрахования РТ возбудили дело о мошенничестве
Вычеркнули из списков. Нашу звезду Ласицкене не пускают на соревнования
Путин: Россия наилучшим образом подготовит проведение матчей Евро-2020
Футбол под ударом. Могут ли сборную России лишить Евро-2020 и ЧМ-2022
Драчев: санкции WADA не помешают спортсменам выступать под флагом России
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика