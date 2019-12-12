Хердур Магнуссон: ЦСКА должен обыграть «Эспаньол» для наших болельщиков Матч в Испании не имеет для армейцев турнирного значения.

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Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон рассказал о настрое команды перед матчем против «Эспаньола».

«Нам нет никаких оправданий. Мы плохо выступили в Лиге Европы. Поэтому победа в последнем туре важна для нас. У нас осталась всего одна игра, а мы еще ни разу не победили в этом розыгрыше. Мы должны обыграть «Эспаньол» для наших болельщиков», - приводят слова защитника «Известия».

Перед последним туром группового этапа Лиги Европы «Эспаньол» набрал 11 очков и досрочно гарантировал себе первое место в группе Н. На второй строчке расположился болгарский «Лудогорец» (7), на третьем - венгерский «Ференцварош» (6).

Столичный ЦСКА занимает последнее место в группе. Команда набрала два очка и досрочно лишилась шансов на продолжение борьбы в турнире.

Матч «Эспаньол» - ЦСКА состоится 12 декабря и начнется в 23:00 мск.