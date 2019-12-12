Роман Широков: Выступление наших команд в Еврокубках - это фиаско российского футбола Сегодня ЦСКА и «Краснодар» проведут заключительные матчи на групповом этапе Лиги Европы.

Загрузка...

Бывший полузащитник сборной России и питерского «Зенита» Роман Широков прокомментировал выступление российских команд в Еврокубках.

«Впервые в истории имея четыре команды в группах европейских турниров, мы занимаем последние места. Спасибо «Краснодару» за то, что хоть он не четвертый. Это фиаско нашего футбола, - приводит слова Широкова «Чемпионат.com». - Может, это и хорошо, что теперь в Лиге чемпионов будет лишь две команды от России - нужно сделать шаг назад, чтобы потом - два шага вперед».

Напомним, в групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2019/20 Россию представляли питерский «Зенит» и столичный «Локомотив».

Соперниками сине-бело-голубых по группе были «РБ Лейпциг», «Лион» и «Бенфика». Питерцы набрали семь очков и заняли последнее место в группе.

«Локомотив» на групповом этапе сыграл с «Ювентусом», «Атлетико» и «Байером». Команда Юрия Семина заработала три очка и также стала последней в квартете.

Перед последним туром Лиги Европы ЦСКА, играющий в одной группе с «Эспаньолом», «Лудогорцем» и «Ференцварошем», имеет в активе два очка и потерял все шансы на продолжение борьбы.

Только «Краснодар» имеет возможность пробиться в плей-офф Лиги Европы. Для этого команде Мурада Мусаева необходимо сегодня на выезде обыграть «Хетафе». Обе команды имеют по девять очков, но испанцы находятся выше в таблице по результатам личных встреч.