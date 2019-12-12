Сергей Кирьяков: Вообще непонятно, чего ждать от «Краснодара» Бывший нападающий сборной России оценил перспективы «быков» в Лиге Европы.

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Сегодня «Краснодар» встретится в Испании с «Хетафе» в решающем матче группового этапа Лиги Европы. У обеих команд по девять очков после девяти туров, но у «Хетафе» есть преимущество по личным встречам благодаря победе в Краснодаре со счетом 2:1 во втором туре. По этой причине российский клуб может выйти в 1/16 финала только за счет победы в пригороде Мадрида.

О своих ожиданиях от предстоящей встречи в интервью газете «Известия» рассказал бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков.

«В этом сезоне вообще непонятно, чего ждать от «Краснодара», в том числе и на международной арене, – отметил Кирьяков. – Если раньше можно было хоть как-то прогнозировать их выступления, то сейчас это невозможно. У команды нет стабильности. Они могут выдать суперматч, а в следующей игре просто провалиться. С учетом того, что только один исход выведет «быков» в плей-офф Лиги Европы, делать какие-то прогнозы крайне сложно».

В качестве тренера Кирьяков работал с юношеской сборной России тульским «Арсеналом» (в сезоне-2016/17).

Матч Лиги Европы «Хетафе» – «Краснодар» начнется в 20:55 по московскому времени.